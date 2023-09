Seit Anfang Juli bietet Picnic auch in Osnabrück seine Dienste an. In den ersten Wochen nach dem Start war der Ansturm auf den Service enorm – potenzielle Kunden fanden sich auf Wartelisten wieder, die bis in den vierstelligen Bereich reichten. Auch wenn sich die Situation inzwischen ein wenig beruhigt hat, ist noch immer mit einer Wartezeit von einigen Tagen bis zu wenigen Wochen zu rechnen, so Frederic Knaudt, Deutschland-Chef von Picnic.

Der Lieferdienst Picnic überzeugt durch kostenfreie Lieferungen und zeitliche Flexibilität: Bestellungen, die bis spätestens 23 Uhr aufgegeben werden, erreichen den Kunden bereits am nächsten Tag. Dieser Service ist ausschließlich über die Picnic-App verfügbar, die im AppStore und im Google Play Store heruntergeladen werden kann. Bisher beliefert das Unternehmen nur die Stadt Osnabrück – der Landkreis wird nicht beliefert.

Osnabrücker Umkreis wird teilweise von Edeka beliefert

Edeka wendet eine ähnliche Methode wie Picnic an – der Fokus liegt auf Produkten aus dem üblichen Supermarkt. Edeka beliefert nicht nur die Stadt Osnabrück, sondern auch ausgewählte Gebiete des Nord- und Südkreises wie Georgsmarienhütte, Wallenhorst, Hasbergen, aber auch Bad Laer oder Bad Rothenfelde. Bewohner aus Hagen aTW, Hilter, Dissen und Lotte können den Dienst ebenfalls in Anspruch nehmen. In diesem Bereich sind die Filialen Edeka Stöckel, Edeka Dütmann und Edeka Lissy aktiv. Kunden können mit einer Lieferzeit von zwei bis drei Werktagen rechnen. Die Gebühren für den Lieferservice sowie die Zusammenstellung der Waren variieren je nach Wohnort und Anbieter zwischen 7,50 Euro und 20 Euro. Ab einem bestimmten Bestellwert können diese Gebühren entfallen.

Wochenmarkt-24: Digitaler Wochenmarkt für Osnabrück und Umgebung

Wochenmarkt24 verfolgt das Ziel, die Vielfalt eines Wochenmarktes direkt an die Haustür zu bringen. Das Sortiment umfasst alles, was ein Wochenmarkt zu bieten hat – von frischem Obst und Gemüse über Milch und Eier bis hin zu Käse, Fisch und Aufstrichen. Das Liefergebiet erstreckt sich über die gesamte Stadt Osnabrück und über weite Teile des Landkreises. Für die Lieferung benötigt die Online-Plattform ein bis zwei Werktage, der Versand ist kostenlos.

Die Gemüsegärtner: Fokus auf lokale Bioprodukte

Die Gemüsegärtner aus Bramsche sind ein Online-Bioladen, der sich auf regionale Bioprodukte spezialisiert hat. Sie beziehen ihre Waren von über 60 regionalen Standorten, an denen Bio-Fleisch, Bio-Gemüse, Bio-Brot und viele andere Produkte geerntet und bei Bedarf weiterverarbeitet werden, bevor sie online zum Verkauf angeboten werden. Hierbei wird bewusst auf die typischen Markenprodukte aus dem Supermarkt verzichtet, um die regionalen Erzeugnisse in den Vordergrund zu stellen. Das Liefergebiet erstreckt sich über einen Radius von 70 Kilometern rund um Bramsche, wobei eine Liefergebühr von 2,95 Euro anfällt. Zwei bis drei Tage nach Aufgabe der Bestellung soll die Lieferung beim Kunden sein.

Motatos: Ein zweites Leben für Lebensmittel

Motatos ist ein Lebensmittellieferdienst, der Lebensmittel rettet und verkauft, die sonst weggeworden werden würden. Die Produkte haben oft nur noch ein kurzes oder ein bereits überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum, wurden überproduziert oder haben Fehldrucke auf der Verpackung, welche einen Verkauf im üblichen Supermarkt erschweren würden. Motatos liefert deutschlandweit, die Versandkosten belaufen sich auf 4.90 Euro. Die Lieferzeit beträgt zwei bis fünf Tage.

Combi: Deutschlandweite Lieferung

Combi verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie Edeka und Picnic und setzt auf die typischen Produkte und Marken aus dem Supermarkt. Combi liefert deutschlandweit bei einer Versandgebühr von 5,49 Euro. Bei einer Bestellung mit Kühl- oder Tiefkühlprodukten fällt eine weitere Gebühr von 5,90 Euro an. Wie lang genau eine Lieferung unterwegs ist, variiert je nach Wohnort und Bestellgröße. Mindestens zwei bis drei Tage sollten jedoch eingeplant werden.

Netto Marken-Discount: Lebensmittel in Großmengen

Bei Netto können insbesondere größere Mengen an Lebensmitteln bestellt werden, da im Onlineshop häufig nur Großmengen angeboten werden. Das Sortiment umfasst zwar keine Kühl- und Tiefkühlprodukte, jedoch bietet Netto des Weiteren eine Auswahl an Haushaltswaren, Multimedia-Artikeln und Modeartikeln an, die im selben Zuge mit versendet werden können. Die Lieferzeiten sind in der Regel kurz und werden je nach Wohnort kurz vor Anschluss der Bestellung angezeigt. Auch die Versandkosten werden individuell berechnet.

Rossmann: Vielfältiges Angebot an Bio- und Veggie-Produkten

Auch Rossmann verfügt über einen Onlineshop. Neben zahlreichen Drogerieprodukten ist hier das Angebot an vegetarischen oder veganen Bioprodukten besonders breit gefächert. Kühl- und Tiefkühlprodukte werden nicht angeboten. Eine Lieferung dauert bei einer Gebühr von 4,95 Euro mindestens zwei Werktage, bis sie zu Hause ist. Beliefert werden alle Adressen in Deutschland.

Supermarkt24h: Europaweiter Versand von Supermarktprodukten

Das herausragende Merkmal von Supermarkt24h ist sein weitreichendes Liefergebiet: Die Onlineplattform verspricht einen Versand in alle europäischen Länder. Das Angebot konzentriert sich dabei auf die typischen Supermarktprodukte. Bestellungen, die werktags bis 16 Uhr eingehen, sollen zwei Tage später geliefert werden. Die Versandkosten variieren je nach Produktart zwischen 5,90 und 10,95 Euro. Außerdem berechnet Supermarkt24h einen Gewichtszuschlag von 6 Euro, wenn die Ware mehr als 30 Kilogramm wiegt.