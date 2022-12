Zum Westfalentag im November 2022 zog es wieder viele Menschen nach Osnabrück. Archivfoto: Tobias Saalschmidt up-down up-down Restaurants, Mode und Kunsthandwerk Diese Geschäfte haben 2022 in Osnabrück neu eröffnet Von Corinna Berghahn | 26.12.2022, 10:00 Uhr | Update vor 48 Min.

Trotz Corona-Pandemie, Mitarbeitermangel, Krieg in der Ukraine, Energiekrise und einer Großbaustelle in der Fußgängerzone gab es auch 2022 Menschen, die sich getraut haben, einen Laden in Osnabrück zu eröffnen. Wir stellen einige der Geschäfte vor.