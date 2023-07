Haben Spaß bei der Verhüllung des ehemaligen Kaufhauses (von links): Marlon Midenken, Johannes Hörstermann, Carim al Samarraie, Simpert Dionysius Meyer, Hannah Horn, Till Maciejewski und Yona Wentzler. Foto: Benjamin Beutler up-down up-down Team braucht spezielle Fähigkeiten Diese Fassadenkletterer haben das Galeria-Kaufhof-Gebäude in Osnabrück verhüllt Von Tom Bullmann | 07.07.2023, 08:30 Uhr

Zehn Tage lang kletterten sieben Männer und eine Frau auf einem Gerüst herum, um an der Fassade des ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäudes in Osnabrück die Stoffbahnen des ghanaischen Künstler Ibrahim Mahama zu befestigen. In Höhen, in denen andere Angst bekommen, fühlen sie sich richtig wohl.