Die Band Tonbandgerät sorgt beim Haste Open Air in Osnabrück für poppige Töne. Foto: Dennis Dirksen up-down up-down Festival am 8. und 9. September Diese Bands spielen beim Haste Open Air 2023 in Osnabrück Von Thomas Wübker | 17.06.2023, 16:10 Uhr

Das Aufgebot für das Haste Open Air an der Christus-Königkirche in Osnabrück ist bestellt. Am 8. und 9. September wird gerockt.