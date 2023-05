In vielen Osnabrücker Bäckereien gibt es Brötchen auch am Feiertag. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa up-down up-down Frische Brötchen am Feiertag Diese Bäckereien in Osnabrück haben an Christi Himmelfahrt 2023 geöffnet Von Marlen Busse | 11.05.2023, 14:28 Uhr

Auch an Christi Himmelfahrt muss man in Osnabrück nicht auf frische Brötchen verzichten. Eine Übersicht, welche Bäckereien am Donnerstag, 18. Mai, geöffnet haben und welche nicht, finden Sie hier.