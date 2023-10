Wie die Stadt mitteilt, starten die Autoren ihre Reise jeweils am Sonntagvormittag in Oldenburg, lesen am selben Abend in Bremen und an den folgenden sechs Tagen in Lübeck, Rostock, Lüneburg, Hannover und schließlich in Osnabrück – dort jeweils freitags um 19 Uhr.

Mit dabei sind:

Deniz Utlu, 3. November 2023, Akzisehaus im Museumsquartier

3. November 2023, Akzisehaus im Museumsquartier Tonio Schachinger, 24. November 2023, Renaissancesaal des Ledenhofes

24. November 2023, Renaissancesaal des Ledenhofes Milena Michiko Flašar, 8. Dezember 2023, Renaissancesaal des Ledenhofes

8. Dezember 2023, Renaissancesaal des Ledenhofes Frank Witzel, 19. Januar 2024, Renaissancesaal des Ledenhofes

19. Januar 2024, Renaissancesaal des Ledenhofes Gianna Molinari, 2. Februar 2024, Renaissancesaal des Ledenhofes.

Ausrichter sind die Altstädter Bücherstuben, das Institut für Germanistik der Universität Osnabrück und das Literaturbüro Westniedersachsen. Die VGH-Stiftung fördert die Reihe und stiftet zudem den mit 15.000 Euro dotierten Preis. Eine Jury berücksichtigt auch die während der Lesereise abgegebenen Publikumsstimmen.

Breites Spektrum deutschsprachiger Literatur

„Die Vielfalt der vorgestellten Bücher spiegelt das große Spektrum deutschsprachiger Gegenwartsliteratur: Die Schauplätze der Romane reichen von Hannover über Wien und ein winziges Dorf in den Schweizer Alpen bis nach Japan“, heißt es in der Ankündigung. Die Texte würden individuelle Lebensumstände mit den großen Fragen heutiger und kommender Generationen verknüpfen. Weitere Informationen gibt es unter www.literatournord.de.