Bundesweiter Apothekerstreik Protesttag am 14. Juni: Diese Apotheken haben in und um Osnabrück Notdienst Von Hannah Baumann | 13.06.2023, 18:16 Uhr

Mehr als 80 Prozent der Apotheken in Deutschland werden am 14. Juni 2023 geschlossen bleiben, sehr viele auch in Stadt und Landkreis Osnabrück. Diese Apotheken bieten einen Notdienst an und werden trotz des Streiks geöffnet sein.