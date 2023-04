Die Diebe stahlen unter anderem Sättel in dem Reitstall in Osnabrück. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Zehntausend Euro Schaden Satteldiebstahl in Osnabrücker Reitstall– Polizei nimmt Tatverdächtige schnell fest Von Hannah Baumann | 25.04.2023, 16:45 Uhr

In der Nacht zu Dienstag haben Diebe auf einem Reiterhof an der Waldhofstraße in Osnabrück Spinde aufgebrochen und Sättel sowie Reitsportzubehör gestohlen. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen am Morgen fassen.