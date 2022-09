Am Montag beginnen die Arbeiten am letzten Bauabschnitt in der Weberstraße. Symbolfoto: IMAGO/Rolf Poss up-down up-down Versorgungsleitungen werden erneuert Vollsperrung in der Osnabrücker Weberstraße Von noz.de | 07.09.2022, 17:07 Uhr

Am Montag, 12. September, beginnen die Arbeiten am letzten Bauabschnitt in der Weberstraße im Osnabrücker Stadtteil Schinkel. Für die Arbeiten wird die Straße laut Stadtwerke Osnabrück in dem Abschnitt voll gesperrt.