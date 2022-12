Oben (von links): eine Aufschnittschneidemaschine für etwa 10.000 Euro, ein Kleid für um die 1000 Euro, ein E-Bike für 7000Euro mit L&T-Mitarbeiter Theo Parousis. Unten (von links): eine mehr als 100 Jahre alte Reisetruhe für über 30.000 Euro, eine Handtasche für etwa 4500 Euro. Foto: Alexander Hans up-down up-down Logo NEO Kleidung, Technik, Einzelstücke Die teuersten Geschenke, die wir in der Osnabrücker Innenstadt gefunden haben Von Alexander Hans | 20.12.2022, 09:15 Uhr

Wie teuer sollte ein Weihnachtsgeschenk sein? Manche belassen es bei einer Kleinigkeit - zumal vielen in der aktuellen Situation nicht zum Geldausgeben zumute ist. Doch manchmal soll es auch die obere Preiskatergorie sein. Wir haben uns gefragt: Was ist das teuerste Geschenk, das man in Osnabrücker Läden bekommt?