Der Abiturient Moritz Huß wurde mit dem Leistungspreis der Carolinum Stiftung ausgezeichnet und erhielt damit 1000 Euro Preisgeld. Huß fiel nicht nur durch seine außergewöhnlich guten Noten auf – er stach auch durch sein Engagement in verschiedenen AGs und seine Teilnahme an wissenschaftlichen Wettbewerben hervor. Seit 2015 hat er unter anderem regelmäßig am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen. Dabei hat Huß innovative Forschungsprojekte vorgestellt, die nicht nur seine technische Begabung, sondern auch seine Neugierde für die Wissenschaft unterstreichen.

Auch bei der Mathematik-Olympiaden stand er immer wieder auf dem Siegertreppchen. In der Schülervertretung stellte er sein Organisationstalent unter Beweis, und auch musikalisch ist er talentiert: 2015 begann er am Carolinum Trompete spielen zu lernen.

Nach der Preisverleihung bedankte Moritz sich in einer kurzen Rede bei Eltern und Lehrern für die Unterstützung und blickte auf seine Schulzeit und die vielen Erfahrungen, die er durch die Teilnahme an den Wettbewerben und Arbeitsgemeinschaften sammelte, zurück.

Huß hat sein Abitur mit 1,2 bestanden und plant nun ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Preis für Musical AG

Die Stiftung verlieh einen weiteren Preis in Höhe von 1000 Euro an die Musical AG. „Change the World – Die Macht der Worte“ heißt das Musical, das der AG unter der Leitung von Carolin Gerve und Jutta Albrecht-Laaff den Projektpreis einbrachte.

Das Musical thematisierte viele Themen, die auch die Schüler selbst beschäftigen – Mobbing, Liebeskummer, Freundschaft. Es geht um eine Schule, die zu Ehren des ehemaligen Schülers und Nobelpreisträgers Alfred Piepenmurks dessen Namen annehmen möchte. Zum Anlass der Namensänderung veranstaltet Piepenmurks einen Gedichtwettbewerb, der die Schüler trotz anfänglicher Skepsis dazu motiviert, über Sorgen, Liebe und Gedanken zu sprechen. Insgesamt 56 Schüler und acht Lehrer wirkten in dem Musical als Schauspieler mit.