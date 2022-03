Mehr Sicherheit für Radfahrer und eine Modernisierung der Ampelanlage sind die Ziele der Baumaßnahme, die am 7. März beginnt. (Symbolbild) FOTO: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Spur für Radfahrer wird eingerichtet Kreuzung Heger-Tor-Wall/Lotter Straße wird ab Montag zur Baustelle Von Johannes Kleigrewe | 04.03.2022, 14:46 Uhr

Bauarbeiten finden in der kommenden Woche an der Kreuzung von Heger-Tor-Wall und Lotter Straße in Osnabrück statt. Die Stadt richtet hier eine Spur für Radfahrer ein und modernisiert die Ampelanlage. Es kann zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.