Hält der Schnellbus S10 von Westerkappeln nach Osnabrück, was er verspricht? Kann er vielleicht sogar eine echte Alternative zum Auto sein? NOZ-Redakteur Frank Wiebrock macht den Test. Foto: Ernesto Moses Wiebrock up-down up-down Mobil ohne Auto: Der Praxistest! Schnellbus von Westerkappeln nach Osnabrück: Funktioniert das für Pendler? Von Frank Wiebrock | 13.05.2023, 07:45 Uhr

Aus der westfälischen Provinz ohne Auto nach Osnabrück? Das scheint eine echte Herausforderung. Dabei liegen nur rund 20 Kilometer zwischen dem ländlichen Westerkappelner Außenbereich und der Osnabrücker City. Unser Redakteur Frank Wiebrock hat sich für den zehnten Teil der Serie „Pendlerdilemma: Alltagsrealität vs. Klimaziele“ auf den Weg aus der Bauernschaft Westerbeck zur Arbeit in das Oberzentrum an der Hase gemacht.