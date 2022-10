Die Polizeidirektion Osnabrück gibt Tipps, wie man Einbrecher fernhält. Symbolfoto: Anke Schneider up-down up-down Heute Tag des Einbruchsschutzes Polizei Osnabrück gibt Tipps: Wie man Einbrechern den „Saisonstart“ vermiesen kann Von Anke Schneider | 30.10.2022, 07:33 Uhr

Am 30. Oktober ist bundesweiter Tag des Einbruchschutzes. Er findet jährlich unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ statt - stets am Tag der Zeitumstellung von Sommer- auf Normalzeit. Auch im Gebiet, für das die Polizeidirektion Osnabrück zuständig ist, sind derzeit verstärkt Präventionsteams unterwegs, um den Bürgern in Sachen Einbruchschutz mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.