Schon häufiger in der Vergangenheit hinterließen Maigänger ähnliche „Schlachtfelder“ wie hier im Nettetal zwischen Osnabrück und Wallenhorst. Archivfoto: Holger Jansing up-down up-down Hotspots Rubbenbruchsee und Nettetal Schlägereien, Müll, Vandalismus: Die schlimmsten Auswüchse am 1. Mai rund um Osnabrück Von Anika Sterna | 27.04.2023, 07:08 Uhr

Viele junge Menschen ziehen jedes Jahr am 1. Mai fröhlich trinkend durch die Region Osnabrück. Dabei kam es immer mal wieder zu Exzessen. Von Alkoholvergiftungen, Körperverletzungen und Polizeieinsätzen war in Stadt und Land Osnabrück alles dabei – auch Schlagstöcke wurden in der Vergangenheit bereits eingesetzt.