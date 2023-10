Die Bauarbeiten stehen nach Angaben der Stadtwerke kurz vor dem Abschluss. Zunächst müssen aber auf der Iburger Straße Fahrspuren umgelegt werden. Ab Montag, 23. Oktober, würde im Einmündungsbereich zur Pattbrede ein sogenannter Schieber repariert werden, teilt Sprecher Sebastian Philipp mit.

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände müsse die rechte der beiden stadteinwärtigen Fahrspuren auf der Iburger Straße für eine Woche gesperrt werden. Es sollen aber weiterhin zwei Spuren frei bleiben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Darum geht es in der Ameldungstraße

Nach Angaben der Stadtwerke steht die Reparaturmaßnahme im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Wassertransportleitung entlang der Ameldungstraße. Diese Leitung wird mithilfe des Inlinerverfahrens saniert, was bedeutet, dass eine neue Leitung abschnittsweise in die vorhandene eingezogen wird. Dazu seien Baugruben am Anfang und am Ende des jeweiligen Bauabschnitts nötig. Aktuell befinde sich das Baufeld im letzten Abschnitt zwischen Am Riedenbach und der Iburger Straße. „Die Arbeiten auf der Ameldungstraße sollen im Dezember abgeschlossen sein“, so Philipp.