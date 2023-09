Die Gründung von Ann Rinn ist für Bassist Helmut Henke-Thiede täglich präsent. Er hat die Kontaktanzeige von damals ausgeschnitten und trägt sie in seinem Portemonnaie mit sich. Akkordeonist Alexander Massbaum hatte diese im Herbst 1992 im Osnabrücker Stadtblatt als 23-Jähriger aufgegeben. Er suchte in einer Zeit, in der alle Welt Grunge oder Techno hörte, Musiker für eine Irish Folk Band. Die Pogues hatten dieser Stilrichtung in den Achtzigerjahren zwar durch Beimischung von Punk Auftrieb gegeben. Aber Anfang der Neunziger war Folk relativ uncool.

Lebendige Irish Folk-Szene in Osnabrück

„Als ich in den Siebzigern Steeleye Span gehört habe, war ich total begeistert“, erzählt Helmut Henke-Thiede (62). Martin Czech (63) und Matthias Malcher (62) sagen, sie seien durch die Festivals im Haus der Jugend zum Folk gekommen. Und nicht mehr losgekommen, muss man wohl ergänzen. 1993 stand die Band. „Wir haben auf den Grunge-Kram geschissen“, sagt Multi-Instrumentalist Matthias Malcher. Anders als in den USA gebe es in Deutschland ein Schubladendenken. „Das ist großer Quatsch.“ In die Musik von An Rinn würden auch Einflüsse aus Skandinavien oder Amerika aufgenommen, sagt er.

Ihren ersten Auftritt hatte An Rinn beim Stadtteilfest in Bramsche. In der Remise an der Rolandsmauer in Osnabrück, wo sich vor 30 Jahren ein Irish Pub befand, traf sich die Folk-Szene. Dort und in anderen Kneipen trat An Rinn ebenfalls häufiger auf. Heute ist in der Remise die Steakmeisterei. Die Irish Folk-Szene Osnabrück trifft sich nun eine Straße weiter bei den Sessions im Red Shamrock.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Glockenhelle Stimme aus dem Publikum

Die Band wurde lange Jahre von ihrem irischen Frontmann Brian McSheffrey geprägt. Er soll sogar mit den Beatles gezecht haben. Heute ist der heute 79-Jährige Ehrenpräsident, wie die Mitglieder von An Rinn sagen. Aus gesundheitlichen Gründen ist er nicht mehr aktives Mitglied der Band. Im Laufe der Jahre sind Leute gekommen und gegangen. Manch neue Mitglieder haben An Rinn geprägt, sind sich alle Musiker einig.

Die Fiddle und der Whisky gehören zum Irish Folk dazu. Aber nicht bei jeder Probe von An Rinn. Foto: Thomas Wübker Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Einstieg von Matthias Malcher 1997 habe die Gruppe auf instrumentale Weise geprägt und vorangebracht. Bei einem Auftritt 2012 in Renslage bei Quakenbrück habe sich ein weiteres prägendes Ereignis zu getragen, berichten die Bandmitglieder. „Aus dem Publikum war plötzlich eine glockenhelle Stimme zu hören“, erzählt Helmut Henke-Thiede. Es war die von Anke Morhaus. Sie ist 2012 eingestiegen und das Küken der Band, steht aber an der Front. Sie habe früher Grunge gehört und sei durch An Rinn zum Folk gekommen, sagt die 35-Jährige. Anne Lahr (63) ist kurz vor der Corona-Pandemie eingestiegen.

Für Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert

In ihrer 30-jährigen Geschichte hat An Rinn in ganz Deutschland gespielt. Wenn man sich regelmäßig trifft, um zu proben, oder auf Tour geht und 24 Stunden am Tag zusammen ist, muss man sich vertragen können. „Die Chemie muss stimmen“, sagt Martin Czech. „Man braucht Toleranz“, ergänzt Anne Lahr. Gegenseitige Wertschätzung sei zudem wichtig, meint Matthias Malcher. Damit es nicht langweilig wird, spiele man immer etwas anderes, sagt er weiter. „Wir finden immer wieder neue Einflüsse und neue Songs.“

Am Runden Tisch wird nicht Skat gekloppt, sondern musiziert. Die Band An Rinn gibt es seit 30 Jahren. Foto: Thomas Wübker Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Abwechslungsreichtum ist auch dem aktuellen Album „Hard Times“ anzuhören, das in diesem Jahr für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert war.

Jedes Jahr zu Nikolaus geht es nach Bramsche

Eine Sache ist aber in den langen Jahren, in denen es An Rinn gibt, gleich geblieben. Sie spielen jedes Jahr in Bramsche ein Nikolaus-Konzert. Stolz erzählen die An Rinns, dass heute Menschen zu den Konzerten mit ihren Kindern kommen, die damals selbst als Kinder mit ihren Eltern gekommen sind.