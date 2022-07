Sie sind nur zehn Zentimeter lang und gehören zu den Karpfenfischen: In der Hase lassen sich wieder Gründlinge blicken. Hier handelt es sich um ein Archivbild. FOTO: imago images/imagebroker up-down up-down Zwei Jahre nach der Katastrophe Die Hase lebt: In Osnabrücks City gibt es wieder Fische im Wasser Von Rainer Lahmann-Lammert | 20.07.2022, 05:00 Uhr

Es gibt auch gute Nachrichten in diesen Zeiten: Zwei Jahre nach dem großen Fischsterben sind in der Hase wieder Fische zu sehen. Sogar mitten in Osnabrück.