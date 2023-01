Eine gute Ausdauer lässt sich unter anderem durchs Joggen aufbauen. Diese Strecken lassen sich auch im Winter gut benutzen. Symbolfoto: Felix Kästle up-down up-down Fit ins Frühjahr Die fünf besten Laufstrecken in und um Osnabrück für den Winter Von Hannah Baumann | 18.01.2023, 07:03 Uhr

Im neuen Jahr die Kondition und Fitness zu verbessern – das ist wohl ein beliebter Neujahrsvorsatz. Doch die Umsetzung ist oft schwieriger als gedacht. Was sind die besten Laufrouten in und um Osnabrück, die auch im Winter genutzt werden können und den Start in das neue Jahr erleichtern? Unsere Redaktion hat eine Übersicht mit fünf Vorschlägen gesammelt.