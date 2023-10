Ein Blick in den Proberaum von Xaja zeigt, dass hier Musiker am Werk sind, die auf eine lange Bandgeschichte zurückschauen können. An den Wänden hängen Plakate von Festivals, auf denen sie mit Osnabrücker Bands wie DeLorean, Sick for Toys oder Lazy Lie zusammengespielt haben. Diese Gruppen gibt es schon lange nicht mehr. Xaja existiert seit 1990 in unveränderter Besetzung.

Zweimal in der Woche trifft sich die Band Xaja im Proberaum (Foto von links: Mitch Kijewski, Ralf Ehrbar, Boris „Harry" Gründel und Thomas „Kran" Kuzaj. Verdeckt am Schlagzeug: Holger Middelberg) Foto: Steve Weber

Seit dem Kindergarten

Gegründet wurde Xaja bereits 1987. Der Kern der Band besteht aus Schlagzeuger Holger Middelberg, Gitarrist Boris „Harry“ Gründel und Basser Thomas „Kran“ Kuzaj. Sie kennen sich seit dem Kindergarten und der Grundschule. Sänger Ralf „Ralle“ Ehrbar ist in der 7. Klasse in den Freundeskreis eingetreten. Jüngstes Mitglied der Band ist Gitarrist Mitch Kijewski. Er kam 1990 dazu.

Seit Anbeginn Xajas gab es Spekulationen um den Bandnamen. Auch als die Frage beim Termin im Proberaum gestellt wird, gibt es Diskussionen. „Das stammt aus der griechischen Mythologie“, meint Kran. Ralle sagt, man wollte pfiffig sein und einen Namen wählen, der mit einem Buchstaben anfängt, mit dem nicht viele Bandnamen anfangen, so dass es keine Konkurrenz im Plattenregal gibt. Schließlich klärt Holger auf. Der Name ist ein Anagramm des Wortes Ajax. Und das hat mal einer in einem Film gesehen, in dem es tatsächlich um griechische Götter ging. Ausgesprochen wird der Name übrigens „Ksaja“.

Basser Thomas „Kran" Kuzaj von Xaja. Foto: Steve Weber

Virtuose Videos

Aber Namen sind ja bekanntlich Schall und Rauch. Wichtig ist bei Xaja vor allem die Musik. „Wir machen Musik, die wir selbst gerne hören würden“, sagt Holger. „In den Achtzigern sind Bands wie Metallica groß geworden“, ergänzt Harry. Viele Gruppen, die sich in dieser Zeit gründeten, haben sich dem harten Rock verschrieben. So auch Xaja.



Ein Merkmal der Band sind ihre innovativen Videos. Der Video-Künstler Stefen Hegenberg hat mit Ideenreichtum und digitaler Technik kleine Filmchen geschaffen, die einen Vergleich mit aufwändigen Videos bekannter Bands nicht scheuen müssen. Der Clip „Now and Here (Fun Fun Fun)“ wurde als Vorfilm auf dem Filmfest Osnabrück gezeigt.

Vom Münsterland bis Mallorca

Im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte hat das Quintett den Landkreis Osnabrück, das Münsterland, aber auch Berlin, die Niederlande, Portugal und Mallorca bereist, um dort Konzerte zu geben. Höhepunkte aus dieser Zeit waren Auftritte in Stapelfeld vor 1500 Menschen, die Jubiläumskonzerte in der ausverkauften Lagerhalle oder in der Halle Gartlage beim Geburtstag der Frog Bog Dosenband. Die covert übrigens ein Stück von Xaja, das auf dem nächsten Album erscheinen soll. Das Konzert der Dosen in der Gartlage war übrigens die Geburtsstunde der Motörhead-Tributeband Weckörhead, in der Mitch Gitarre spielt. Aber das ist eine andere Geschichte.



Dass die Band so lange existiere, liege daran, dass sie Freunde seien, sagen sie: „Es geht nicht nur um Musik.“ Mit analysiert: „Es ist wie in einer Ehe. Aber der Trick ist, dass wir uns nur zweimal in der Woche sehen und nicht jeden Tag.“