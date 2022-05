Die Arbeitsagentur Osnabrück hat ihre Arbeitslosenzahlen für April veröffentlicht. (Symbolbild) FOTO: Jens Kalaene Mehr ältere Arbeitslose Arbeitsmarkt in der Region Osnabrück trotz Ukraine-Krieg bislang noch stabil Von Catharina Peters | 03.05.2022, 16:33 Uhr

Die Agentur für Arbeit in Osnabrück verzeichnet für den Monat April einen leichten Rückgang an Arbeitslosen in der Region. Einen Anstieg gibt es bei den älteren Arbeitslosen, außerdem haben sich mehr Erwerbstätige als in den Vorwochen neu arbeitslos gemeldet. Dennoch sei die Arbeitskräftenachfrage stabil.