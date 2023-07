Der Abschlussjahrgang 2023 der BBS Osnabrück-Schölerberg. Foto: BBS am Schölerberg up-down up-down Industriekaufleute, Medienkaufleute, VWA Abschlussjahrgang 2023: Das sind die 138 Absolventen der BBS Osnabrück-Schölerberg Von Fynn Wattenberg | 11.07.2023, 09:11 Uhr

138 Industrie- und Medienkaufleute sowie Absolventen der Verwaltungsakademie haben an der BBS am Schölerberg in Osnabrück in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht.