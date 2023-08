In diesem Artikel erfährst Du: Was es neben dem klassischen Brot für die Pause gibt

Hannah ist 24 Jahre alt und hat 2020 ihre Ausbildung zur Diätassistentin abgeschlossen. Nun steht sie kurz vor Ende ihres aufbauenden Studiums. Dort spezialisiert sie sich im Bereich der Ernährungstherapie auf Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen. Zurzeit arbeitet sie in der Praxis Essgeschichten der Ökotrophologin Johanna Maria Seifert in Osnabrück. Hannah findet es besonders wichtig, das Kind in die Frühstücksplanung mit einzubeziehen und beispielsweise den Brotaufstrich oder die Gemüsesorte abzusprechen.

Naturjoghurt, Porridge und Pancakes

Neben dem klassischen Brot können Kinder zum Beispiel einen Naturjoghurt mit zur Schule nehmen. Dabei sei es laut Hannah relativ egal, ob er mit Honig, Agavendicksaft oder herkömmlichem Zucker gesüßt wird. Es komme auf die Menge an. Den Joghurt können Eltern dann mit Obst, Haferflocken und einer kleinen Hand voll Nüsse aufpeppen. Auch Porridge ist eine tolle Alternative zum herkömmlichen Brot. Da man dieses auch am Vorabend schon zubereiten kann, können Kinder bei der Gestaltung ganz ohne Zeitstress mit eingebunden werden, sagt Hannah. Wer noch mehr Zeit hat, kann aus einer Banane für die Süße, einem Ei zum Binden und ballaststoffreichem Vollkornmehl einen Pfannkuchenteig zubereiten. Die kleinen Pancakes schmecken super mit Beeren und etwas Joghurt.

Nutella gehört nicht oben in den Schrank

Wer doch lieber beim traditionellen Brot bleiben möchte, sollte laut Expertin auf ein feinvermahlenes Vollkornbrot zurückgreifen. Auch beim Aufschnitt können Eltern regelmäßig zwischen vegetarisch, vegan und fleischhaltig wechseln. Und wenn das Kind Nutella haben möchte? Dann sollte man es gelegentlich und in Maßen erlauben, rät die Expertin. Auf keinen Fall sollte man den Aufstrich ganz oben im Schrank lagern und dem Kind somit als etwas Besonderes darstellen. Das nehme Kindern die Chance, intuitiv zu entscheiden. Seinem Kind einzureden, dass es davon zunehmen wird, sei laut Expertin der falsche Weg.

Wenn sich das Kind also beispielsweise schon gestern Nutella gewünscht hat, könnte man sich am darauffolgenden Tag auf Nussmus einigen. „Das ist sowieso ein totaler Gamechanger“, sagt Hannah. Es ist sättigend, nährstoff- und ballaststoffreich und enthält hochwertige Fette, so die Expertin.

Vermeide die Wörter gesund und ungesund

Obst und Gemüse enthalten Vitamine und Mineralstoffe und eignen sich laut Hannah perfekt für die Brotdose. Sätze wie: „Möchtest du heute lieber Gurke oder Tomate mitnehmen“ vermitteln dem Kind dabei ein ganz anderes Gefühl als „Das Gemüse muss mit in die Brotdose“, sagt sie. Generell empfiehlt Hannah, die Wörter gesund und ungesund aus den Essensgesprächen herauszuhalten. Die Lebensmittel sollten den Kindern gleich zu Beginn neutral vorgestellt werden. In der Ernährungsberatung spricht man übrigens hauptsächlich von nährstoffreichen und nährstoffarmen Lebensmitteln, erklärt sie.

Ein Tipp von Hannah: Wenn das Kind zuvor noch nie Paprika probiert hat, ist es sinnvoll, Neues zusammen mit Bekanntem, wie vielleicht Gurke, in die Dose zu packen. Auch das eigene Anpflanzen und Ernten kann für Kinder spannend sein und das Gemüse für sie interessant machen.

Das gehört nicht in die Brotdose

Bei fertigen Fruchtjoghurts und Fruchtmus zum Quetschen würde die Expertin vorsichtig sein. „Gerade Kinderprodukte enthalten viel Zucker“, sagt sie. Zudem seien Smoothies aufgrund ihres hohen Fruchtzuckeranteils ein No-Go für das Schulfrühstück. „Besser ist ein Shake mit Eiweißkomponente, Obst und Ballaststoffen in Form von Haferflocken, Leinsamen oder Nüssen“, so Hannah. Auch ein Schokoriegel auf leeren Magen könne zu einem enormen Blutzuckeranstieg führen und beim Abfall die Konzentration beeinflussen. Darum rät Hannah zu einem langsamen Anstieg. In der Brotdose sollten sich ihrer Meinung nach nur Lebensmittel befinden, aus denen der Körper Energie zieht.

Süßgetränke gehören nicht in die Schule

„In die Schule gehört nur Wasser“, sagt die Diätassistentin. Cola oder Fanta sind laut Hannah ein No-Go. Wer auf etwas Geschmack nicht verzichten möchte, kann mit einem Schuss Saft, einer Scheibe Zitrone oder etwas Minze nachhelfen. Ungefähr einen Liter sollten Grundschüler pro Tag trinken. Milch gehört laut der Expertin nicht zur Gruppe der Getränke, sondern zu den Lebensmitteln und sollte aufgrund ihres Milchzuckers und oft hoher Fettstufe nicht pur verzehrt, sondern zur Weiterverarbeitung genutzt werden. Es gebe auch Mandel- und Haferdrinks, die calziumhaltig angereichert sind und laut Expertin gerne ausprobiert werden können.

Allgemein gilt: Je mehr unterschiedliche nährstoffreiche Lebensmittel ein Kind probiert, desto höher wird auch das Interesse im Erwachsenenalter, sagt Hannah.