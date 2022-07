Das DFB-Team empfängt als Vizeeuropameister den amtierenden Titelträger aus dem Nachbarland. Die Mannschaft von Trainer Christian Ziege steigt im Hotel Westerkamp ab. Am Montag und Dienstag stehen auf der Sportanlage in Gretesch jeweils Trainingseinheiten um 10.30 Uhr und 17 Uhr auf dem Programm.

Dem deutschen Juniorenteam ist einiges zuzutrauen. Im Dezember 2011 sicherten sich die DFB-Bubis den Sieg beim Vier-Nationen-Turnier in Israel. Siegen gegen Portugal (2:1) und Japan (2:0) stand eine 1:2-Niederlage gegen den Gastgeber gegenüber. Ex-Nationalspieler Ziege war mit der Leistung seiner Mannschaft, in der sieben Debütanten standen, zufrieden. „Das Team hat sich gesteigert.“

Jugendnationalspieler des VfL waren unter anderem Ulf Metschies, Paul Jaschke, Andreas Schnathorst, Ralf Heskamp und Lars Schiersand. Das erste Jugendländerspiel an der Bremer Brücke fand am 30. März 1969 gegen Schweden statt. Die deutsche Mannschaft, in der unter anderen spätere Weltstars wie Paul Breitner und Uli Hoeneß standen, gewann 2:1. Zehn Jahre später schoss ein gewisser Klaus Augenthaler in Osnabrück das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg gegen Dänemark.

Die aktuelle Jugendauswahl sorgte bei der Europameisterschaft in Serbien und bei der Weltmeisterschaft in Mexiko mit ihrem frischen Offensivspiel für viel Aufsehen und positive Schlagzeilen. Doch den Niederländern unterlag die damalige U 17 von DFB-Coach Steffen Freund sowohl in der EM-Vorrunde (0:2) als auch im EM-Finale (3:5). Die Youngster, die mittlerweile in der U-18-Nationalmannschaft spielen, bitten nun zur Revanche in Osnabrück.

Die Preise für die Eintrittskarten liegen bei 5 Euro€ (ermäßigt 3). Tickets sind in beiden Fanshops des VfL erhältlich. Gruppen haben die Möglichkeit, über den Niedersächsischen Fußballverband vergünstigte Tickets zu erwerben. Kinder und Jugendliche zahlen als Gruppe nur 1 Euro € pro Karte – pro vier bestellter Karten erhält ein Betreuer kostenlosen Eintritt. Weitere Informationen zu den Gruppentickets unter www.nfv.de.