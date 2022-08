Aktion Kinder-Lebenslauf: Der sechsjährige Jean übergibt die Fackel aus Telgte an den Ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Ein Fackellauf voll Lebensfreude Kinder-Lebens-Lauf der Kinderhospizarbeit machte Station in Osnabrück Von Anke Herbers-Gehrs | 22.08.2022, 13:47 Uhr

7000 Kilometer quer durch Deutschland verbindet in diesen Tagen ein Fackellauf Einrichtungen der Kinderhospizarbeit in 120 Städten. Nun wurde die – symbolische – Fackel auch in Osnabrück entgegengenommen.