Die Fahrer traten am 7. und 8. Oktober zu den Läufen acht und neun der Deutschen Motorrad-Trial Meisterschaft 2023 an. Ort war das Gelände am Steinbruch der Günter Papenburg AG. Zehn Sektionen hatte der MSC Osnabrück vorbereitet, die von den rund 90 Fahrern an beiden Tagen jeweils dreimal durchfahren wurden.

Den Angaben zufolge sorgten die trockenen Bedingungen am Samstag für ungewöhnlich viel Grip im Gelände rund um den Steinbruch. Durch Regen in der Nacht zum Sonntag gab es am Tag darauf etwas rutschigere Bedingungen, die sich dank des Sonnenscheines aber im Verlauf des Tages wieder verbesserten.

Motorrad-Trial ist kein Rennen

Beim Trial handelt es sich nicht um ein klassisches Rennen, ganz im Gegenteil. Die Zeit spielt bei dieser Extremsportart nur eine untergeordnete Rolle. Viel mehr kommt es auf die Fahrtechnik und Körperkontrolle an. Die Fahrer durchfahren nacheinander vorbereitete Sektoren, für die sie jeweils 90 Sekunden haben. Dabei kommt es darauf an, sich nicht mit den Füßen abstützen zu müssen. Für jedes Abstützen gibt es Strafpunkte. Derjenige mit den wenigsten Punkten ist am Ende Tagessieger.

Es kommt auf das Geschick an

Am unbedarften Beobachter konnte dabei ein kleines Detail der Motorräder vorbeigehen: Die geländefähigen Maschinen kommen komplett ohne Sattel aus, die Fahrer stehen beinahe die gesamte Zeit. Ein Sattel wäre bei der speziellen Strecke, die vor den Teilnehmer liegt, nur Hindernis – und unnötiges Gewicht.

„Es ist ein Geschicklichkeitsturnier,“ sagt Ulrich Reumschüssel, dessen Kinder unter den Fahrern sind, jedoch wird diese Beschreibung dem Sport nicht ganz gerecht. Denn wer beim Trial bestehen will, muss seinen Körper und sein Motorrad genaustens kennen, ansonsten kann der Kletterparcours schnell gefährlich werden.

Ausschnitt aus dem Fahrerlager im Steinbruch. Die Meisterschaft fand am Piesberg in Osnabrück statt.

An beiden Tagen siegte Franz Xaver Kadlec vom AMC Holzkirchen im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Das Finale steht bereits am kommenden Wochenende beim AMC Kerzenheim an.