Die Gruß-Depesche an ihren Münsteraner Amtskollegen übergibt Oberbürgermeisterin Katharina Pötter an die Postangestellte Inga Wedding zwecks klimaneutraler Beförderung auf der historischen Postreiterroute. Foto: Joachim Dierks. up-down up-down Brief von Osnabrück nach Münster Deutsche Post und Friedensstädte inszenieren Depeschentransport fast wie vor 375 Jahren Von Joachim Dierks | 10.05.2023, 14:15 Uhr

Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter hat an ihren Münsteraner Amtskollegen eine Grußbotschaft verfasst und diese nicht etwa per E-Mail, Fax oder Telegramm versandt, sondern in Papierform auf der historischen Postreiter-Route. Auf dieser tauschten die Gesandtschaften während der Friedensverhandlungen zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges wichtige Nachrichten zwischen den beiden Kongressstädten aus.