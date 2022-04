„Illegale Graffiti sind ein Übel, mit dem wir überall kämpfen und gegen das wir kaum ankommen“, sagte DB-Sprecherin Sabine Brunkhorst auf Nachfrage unserer Zeitung. Ob Brücken, Widerlager oder Wände – schlimmer noch Bahnhöfe und Züge: „Die Schmierfinken können einfach nicht ihre Finger davon lassen.“ Da es sich bei den Sprühereien um Sachbeschädigung handelt, kündigte Brunkhorst an, von den Verursachern Schadenersatz einzufordern, sollten sie je ermittelt werden. Entfernen lassen wolle die Bahn die Schmierereien an den neuen Lärmschutzwänden jedoch nicht – vor allem aus Kostengründen. Für die Reinigung müsste die Strecke gesperrt werden, erklärte die Sprecherin. Außerdem verlören bei einer nötigen chemischen Behandlung die „hochabsorbierenden Stoffe“ in den Aluminiumbauteilen ihre Wirkung. „Die Schmierereien sind hässlich, aber den Schallschutz beeinträchtigen sie nicht.“ Von Nachahmungen rät Brunkhorst dennoch dringend ab: Der Aufenthalt am Gleis sei lebensgefährlich.

Weitere Baustellen

Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass nach dem Abschluss der Bauarbeiten am Nonnenpfad ab dem kommenden Wochenende auch am Hasetor und an der Wachsbleiche die bestehenden Lücken in der Lärmschutzwand geschlossen werden. Die Baustelle an der Bramscher Straße, Ecke Hansastraße, wird planmäßig von Freitag, 19.Juli, 22 Uhr, bis Montag, 22.Juli, 5 Uhr, eingerichtet. Im Anschluss wandert der Tross zur Wachsbleiche, wo von Dienstag, 23. Juli, bis Donnerstag, 25. Juli, jeweils von 22 bis 5Uhr gebaut wird.

Während der genannten Zeiten werden Nonnenpfad und Wachsbleiche mit Auswirkungen auf die Nebenstraßen komplett gesperrt. Bei der Bramscher Straße/Hansastraße werden Fahrspuren wechselseitig ab der Nacht von Samstag auf Sonntag komplett für den Autoverkehr gesperrt. Auch Radfahrer und Fußgänger können zeitweise die Baustellen nicht passieren. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.