Der deutsch-ukrainische Autor Dimitrij Kapitelman liest am Freitag in Osnabrück aus seinem Buch „Eine Formalie in Kiew“. Anschließend soll es eine Podiumsdiskussion geben. FOTO: Christian Werner Lesung mit Dimitrij Kapitelman in Osnabrück Wenn der Ukraine-Krieg die eigene Geschichte wieder aktuell macht Von Thomas Wübker | 29.03.2022, 16:13 Uhr

In seinem zweiten Roman „Eine Formalie in Kiew“ erzählt der Autor Dimitrij Kapitelman lakonisch-humorvoll von seinen Wurzeln und von dem Innenleben von Migranten und der postsowjetischen Ukraine. Sein Buch erfährt nun auf tragische Weise Aktualität. Am Freitag, 1. April, liest er im Rathaus in Osnabrück.