Ein Radfahrer starb im vergangenen Jahr in Osnabrück: der 62-jährige Martin aus Wallenhorst. 2022 hat die Polizei einen Höchststand an Unfällen mit Radfahrerbeteiligung registriert. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Alle acht Stunden ein Radunfall Wie oft Radfahrer in Stadt und Landkreis Osnabrück tatsächlich an Unfällen schuld sind Von Jörg Sanders | 20.05.2023, 05:35 Uhr

Die Zahl der Fahrradunfälle in Stadt und Landkreis Osnabrück ist im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Die Polizei führt die Radler in etwas mehr als jedem zweiten Unfall als Hauptverursacher. Doch diese Zahl führt ein wenig in die Irre.