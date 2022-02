Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern in Stadt und Landkreis Osnabrück ist seit dem Wochenende stark gestiegen. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Sebastian Gollnow Zahl seit dem Wochenende sprunghaft gestiegen Deutlich mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern der Region Osnabrück Von Arlena Janning | 23.02.2022, 17:03 Uhr

Ein Blick auf die Corona-Zahlen des Osnabrücker Gesundheitsdienstes verrät: Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern der Region Osnabrück steigt sprunghaft an. Woher kommt der Anstieg und was bedeutet er für die Krankenhäuser?