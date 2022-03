Gruppenfoto mit Oberbürgermeisterin: Katharina Pötter wirbt für den Sponsorenlauf der Sport-mit-Herz-Stiftung und der „Kinderhilfe global“, der vom 26. März bis 2. April in Osnabrück stattfindet. FOTO: Hermann Pentermann Joggen oder Walken für die Ukraine Ab nächstem Wochenende: Der wohl längste Sponsorenlauf in der Geschichte Osnabrücks Von Thomas Wübker | 21.03.2022, 08:16 Uhr

Der wohl längste Sponsorenlauf in der Geschichte der Stadt Osnabrück startet am Samstag, 26. März, und endet eine Woche später am Samstag, 2. April. Die Sport-mit-Herz-Stiftung aus Osnabrück und die „Kinderhilfe global“ aus Wallenhorst rufen Menschen aus der Region auf, für geflüchtete Ukrainer zu spenden.