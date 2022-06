FOTO: Hermann Pentermann up-down up-down Martin Rütter hat während der Pandemie sein Publikum vermisst - und dieses auch ihn. Auftritt in der Osnabrückhalle Wenn selbst Katzenbesitzer zu Hundetrainer Martin Rütter kommen Von Anika Sterna | 23.06.2022, 17:50 Uhr

„Der will doch nur spielen“ lautet das aktuelle Programm von Hundetrainer Martin Rütter und genau darum geht es. Sein Programm, das er am Mittwoch in der Osnabrückhalle präsentierte, handelt von Emotionen und den Bindungen, die die Besitzer zu ihren Hunden aufbauen.