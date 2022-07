Zuschauer, das sind schalumschlungene, Trikot tragende Dauergröler, Erfolgsfans, Meckeropas, Dauerkartenbesitzer und Ultras, Taktikgourmets und Fußballleidenschaftler, Singles und Familienmenschen, sie sind alt und jung, reich und arm. Doch es gibt eines, das sie eint: Sie werden ökonomisch tätig. So jedenfalls nennt es Falk Hassenpflug von der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland. Was er damit meint: Die Leute, die zum Fußball kommen, geben Geld aus. Für Eintrittskarten, Bahntickets, Bratwürste, Bier, Parkhäuser, Trikots. Während, vor und nach dem Spiel. Zuschauer sind ein Wirtschaftsfaktor – für den Verein und die Region.

„Unsere erste Frage war: Was macht der VfL für die Stadt und die Region?“, sagt Hassenpflug, der das Seminar „Regionalökonomische Analyse: Wirtschaftsfaktor VfL Osnabrück“ an der Universität Osnabrück leitet.

Vor allem wollen die Studenten ergründen, wie viel Geld die Zuschauer ausgeben und wo sie es tun. Verbinden Fußballfans den Stadionbesuch mit einem Stadtbummel?

Kneipe oder Supermarkt?

Gehen sie anschließend in die benachbarte Kneipe oder zum Einkaufszentrum um die Ecke, um sich für das Wochenende einzudecken? Aus solchen Angaben ließe sich ableiten, in welchem Umfang die Zuschauer die Bruttoumsätze, das Steueraufkommen und die Beschäftigung in der Region beeinflussten, sagt Hassenpflug.

Um das zu ergründen, greifen die Studenten auf verschiedene Methoden zurück: Sie befragen die Zuschauer vor dem Stadion, haben eine Internetumfrage durchgeführt, und sie reden mit Polizei, Sicherheitsfirmen und dem Oberbürgermeister, mit Passanten, Anwohnern und auch mit Sponsoren. Die Studenten ergründen, woher die Menschen kommen, was sie mit dem VfL verbindet und wie sie sich über den Verein informieren.

Sind all diese Umfragen und Erhebungen ausgewertet, erhält der Verein die aufbereiteten Daten. Dort freut sich Geschäftsführer Ralf Heskamp auf die Analyse. Daraus ließe sich ableiten, wie der Verein in der Region verankert sei und wie er Kundenbindung und Außendarstellung verbessern könne, sagt Heskamp. Ferner würden die Daten neue Argumente für Diskussionen mit Stadt und Landkreis liefern. Außerdem wird Hassenpflug die Ergebnisse an Oliver Mix, den Geschäftsführer der Osnabrück – Marketing und Tourismus GmbH, weitergeben. Schließlich solle das Stadtmarketing ebenfalls seine Schlüsse ziehen, um stärker von den 160000 VfL-Zuschauern zu profitieren. Oder demnächst sogar von mehr. Hassenpflug jedenfalls sagt: „Wir versuchen, unsere Daten auf die Zweite Bundesliga hochzurechnen.“