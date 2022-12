Seinen 100. Geburtstag feiert Hermann Stieglitz am Montag mit Familie, Freunden und Nachbarn. Foto: Claudia Sarrazin up-down up-down 100. Geburtstag am Montag So blickt Hermann Stieglitz aus Osnabrück auf ein Jahrhundert zurück Von Claudia Sarrazin | 19.12.2022, 05:30 Uhr

Er kann auf ein ganzes Jahrhundert zurückblicken: Hermann Stieglitz feiert am Montag, 19. Dezember, seinen 100. Geburtstag. Geboren wurde er in Bleckenrode an der thüringisch-niedersächsischen Landesgrenze, die meiste Zeit lebte er in Osnabrück und arbeitete im Schuldienst. Das ist seine Geschichte.