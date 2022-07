Platz drei ist das Maß der Dinge für die Hollager, die sich vor dem letzten Heimspiel von Mursel Smakolli (BW Lohne), Max Tolischus und Frank Placke (TuS Bersenbrück), Maik Dorenkamp und Marc Kamper (SF Lechtingen) sowie Sebastian Kröger und Hendrik Detmers (beide unbekannt) und Trainer Thomas Lüken verabschiedeten. Im Kampf mit dem Zweiten SV Bad Rothenfelde (67 aus 34 Spielen) und dem Vierten SC Spelle-Venhaus (64 aus 33) benötigen die Hollager (66 aus 33) einen Dreier, um auf der sicheren Seite zu sein. Denn nur Rang 2 oder 3 berechtigen zur Relegation zur Oberliga, die am 8./9. Juni beginnt.

In der Kreisliga Süd greift die Spvg. Gaste-Hasbergen (26 aus 29) gegen den SC Glandorf zum letzten Strohhalm, denn nur ein Dreier kann die Hoffnungen auf den Klassenerhalt aufrechterhalten. Auch Konkurrent FC Bissendorf (28 aus 29) steht gegen TuS Glane vor einer hohen Hürde.

Wieder mit allen Stammkräften gehen die Fußballfrauen der TSG Burg Gretesch ihr großes Ziel an. Im Endspiel des Niedersachsen-Pokals wartet am Sonntag ab 14 Uhr in Barsinghausen der ungeschlagene Regionalliga-Meister VfL Wolfsburg (66 Punkte/118:5 Tore). Die VfL-Reserve ist nach den Pokal-Resultaten gegen Hildesheim (11:0), Jesteburg (9:0), Schamerloh (3:0) und Kettenkamp (5:0) natürlich haushoher Favorit.

Aber auch Gretesch kann im Pokal mit den Ergebnissen aus Jeddingen (8:1), Andervenne (3:2) und Union Meppen (5:3 n. E.) sowie gegen Havelse (2:1) einiges vorweisen und hat schon das Ziel, die Qualifikation für den DFB-Pokal 2013/14, erreicht.