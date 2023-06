Rötelmäuse können das Hantavirus auf Menschen übertragen. Foto: imago images/imagebroker up-down up-down Übertragung durch Rötelmaus Der Landkreis Osnabrück warnt vor erhöhtem Infektionsrisiko mit Hantavirus Von Laura Nowak | 20.06.2023, 19:15 Uhr

Der Landkreis Osnabrück ist ein Hotspot des Hantavirus in Niedersachsen. Die von Rötelmäusen übertragene Infektionskrankheit bricht alle zwei bis drei Jahre besonders stark aus. In diesem Jahr könnte es wieder so weit sein, warnt der Landkreis Osnabrück.