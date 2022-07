Schon beim Warmmachen musste man sich Sorgen um die Korbanlagen in der OSC-Halle machen. Die „langen Kerls“ stopften den Ball ein ums andere Mal mit aller Kraft per Dunking durch die Reuse und ließen die an der Decke befestigte Konstruktion erzittern. Nach rund zwei Minuten Spielzeit war es dann fast so weit. Nach einem weiteren Dunk neigte sich der Ring bedenklich nach unten, also war Christian Kaiser gefragt. Der Trainer der Panthers stieg kurzerhand auf einen Turnkasten und richtete den Korb wieder. „Bei den Spielen der Frauen haben wir damit nicht so große Probleme“, kommentierte Hallensprecher Ralph Bode.