Helfende Hände gesucht Der Osnabrücker Kalkhügel-Garten ist nach Hellern umgezogen Von Julia Weßling | 26.08.2022, 16:14 Uhr

Nun geht es ans Einrichten: Mit Verzögerung starten die Streuobstpädagogen vom Osnabrücker Kalkhügel-Garten den Neuaufbau am Hörner Weg in Hellern. Für einen Arbeitseinsatz am 10. September werden noch Sachspenden und Helfer gesucht.