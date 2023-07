Eine interkulturelle Show bietet Gianni Jovanovic und Oyindamola Alashe beim Cirque de la Paix in Osnabrück an. Foto: Carolin Windel up-down up-down Cirque de la Paix auf dem Ziegenbrink Der Friedenszirkus kommt vom 24. bis zum 29. Juli nach Osnabrück Von Thomas Wübker | 12.07.2023, 13:38 Uhr

Comedy, Hip Hop, Podcast, Quiz und Workshops – der Cirque de la Paix ist kein üblicher Zirkus. Vom 24. bis zum 29. Juli bietet er in einem Zirkuszelt am GZ Ziegenbrink in Osnabrück viele Angebote zum Mitmachen, aber auch zum Anschauen.