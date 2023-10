Am Samstag sei zwar kalte Luft über der Region – „aber es ist nicht so kalt, dass es für Schnee reichen würde“, sagt der Meteorologe vom Dienst am Dienstagmittag auf Anfrage. In der Nacht zu Samstag liege die Tiefsttemperatur nach aktuellen Modellverläufen vom Dienstagmorgen bei nasskalten 3 Grad. Und damit zu warm für eine weiße Pracht. Dass Flocken dann auf dem Boden liegenbleiben sei damit schon ausgeschlossen, sagt der Wetterexperte. Tagsüber würden die Temperaturen auf etwa 10 Grad im Regen steigen. Doch es soll zwischendurch auch auflockern und dann soll sich die Sonne blicken lassen.

Allenfalls im Harz könne er sich in höheren Lagen vorstellen, dass es dort etwas schneit. Aber selbst dort sei der Boden vermutlich noch zu warm, als dass die Flocken länger liegenbleiben würden.

In der Nacht zu Donnerstag liegen die Tiefsttemperaturen in der Region Osnabrück laut dem DWD bei etwa 9 Grad. Es ziehen Wolken auf und es setze Regen ein. Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal 13 bis 15 Grad. Am Freitag werde es sehr regnerisch. Der Wind werde zum Wochenende mehr, so der Meteorologe.