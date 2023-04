Dennis Gastmann liest am 5. Mai in Osnabrück aus seinem neuen Roman „Dalee“. Foto: Imago Images/VIADATA up-down up-down Neuer Roman „Dalee“ Dennis Gastmann liest am 5. Mai in der Lagerhalle in Osnabrück Von Thomas Wübker | 26.04.2023, 18:24 Uhr

Der 1978 in Osnabrück geborene Autor, Abenteurer und letzter Kaiser von Ladonien, Dennis Gastmann, liest am 5. Mai in der Lagerhalle in Osnabrück aus seinem Roman „Dalee“. Und wahrscheinlich erzählt er ein paar Dönekes.