Der Klimawandel treibt weltweit Millionen von Menschen in die Flucht. Das Naturkundemuseum in Münster präsentiert beispielhaft die Schicksale von Betroffenen. Foto: LWL/Steinweg Von Osnabrück nach Münster und Bremerhaven Ist der Klimawandel noch zu stoppen? Diese Ausstellungen geben Antworten Von Holger Jansing | 12.01.2023, 06:00 Uhr

Die Nachrichten sind erschreckend: In den Alpen verschwinden die Gletscher. Weltweit leiden immer mehr Menschen unter extremer Dürre. Und gleichzeitig werden ganze Landstriche durch Überflutungen verwüstet. Ist der Klimawandel noch zu stoppen? Wer das beantworten möchte, muss die Hintergründe kennen, die in zwei Ausstellungen in Münster und Bremerhaven sehr gut erläutert werden.