Etwa 700 Demonstranten versammelten sich am Samstag auf dem Willy-Brandt-Platz in Osanbrück, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Es war die 12. Demo. FOTO: Swaantje Hehmann Neue Route durch die Südstadt Geringere Teilnehmerzahl bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Osnabrück Von Christoph Beyer | 26.02.2022, 18:57 Uhr | 4 Leserkommentare

Weniger Teilnehmer als bislang nahmen am Samstag an der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Osnabrück teil. Es war die zwölfte Großveranstaltung dieser Art, die erstmalig vom Willy-Brand-Platz aus startete.