Zur großen Enttäuschung des Kreiselternrates fanden sich nur wenige Teilnehmer zur Demonstration für eine bessere Bildung vor dem Osnabrücker Theater ein. Foto: Jörn Martens up-down up-down Für besser Bildung Demo in Osnabrück: Der Kreiselternrat rief und nur wenige kamen Von Dietmar Kröger | 16.06.2023, 15:33 Uhr

Ist die Politikverdrossenheit so groß? Haben Eltern, Lehrer und Schüler schon einen Haken an die Bildungspolitik gemacht, ganz nach dem Motto: „Da ändert sich eh nichts mehr?“ Die schwache Resonanz auf den Aufruf zur Demonstration für eine bessere Bildung am Freitag in Osnabrück lässt Schlimmes befürchten.