Der 27-Jährige soll im April einem Zechkumpan das Jochbein und das Nasenbein eingeschlagen und versucht haben, ihm Geld abzunehmen. Gemeinsam sollen die Streithähne zuvor mit zwei anderen Männern einen Zug durch Kneipen in der Osnabrücker Innenstadt gemacht haben. Auf dem Weg zu einem Imbiss soll der Angeklagte sein Opfer ins Gesicht geschlagen haben, weil der angeblich dessen Mutter beleidigt hatte. Dieser Schlag sei jedoch „ein Versehen“ gewesen, sagte der Mann vor Gericht. Im Imbiss habe es dann Ärger gegeben, wobei nicht nachvollziehbar sei, von wem dieser ausging, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Das Gericht war jedoch überzeugt, dass der 27-Jährige sein Opfer mit einem Messer bedroht und versucht habe, ihm Geld zu stehlen. Zudem habe das Opfer auf der Flucht sein Handy verloren, das der Angeklagte an sich genommen hat.

Vor Gericht sagte der 27-jährige Mann aus, die Gruppe hätte sich getrennt, und das Opfer sei blutverschmiert zum Imbiss gekommen. Ein zweiter Zechkumpan trat als Zeuge vor Gericht auf und bestätigte diese Version. Der Zeuge sei jedoch unglaubwürdig gewesen, so der Richter. Die Aussage des Opfers sei dagegen detailliert gewesen – trotz erheblichen Alkoholkonsums an dem besagten Abend. Der Angeklagte habe vielmehr die Flucht nach vorn angetreten und das Opfer als Aggressor dargestellt. Der Angeklagte sei „polizei- und gerichtserfahren“ genug, um diese Taktik anzuwenden, sagte der Richter. Zugunsten des Angeklagten sei berücksichtigt worden, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Marihuana gestanden habe, so der Richter. „Das war es aber auch schon, was zu Ihren Gunsten spricht“, sagte er zum Angeklagten. Gegen ihn sprächen die nicht unerheblichen Verletzungen des Opfers und seine Vorstrafen. Eine Bewährung käme aufgrund der mangelnden positiven Sozialprognose nicht in Betracht. Zu der Haftstrafe, die der 27-Jährige derzeit bis 2013 verbüßen muss, kommen also noch ein Jahr und zehn Monate hinzu.