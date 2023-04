Vor 35 Jahren wurde das Debüt-Album der Band Cliff Barnes and the Fear of Winning von Bob Giddens (links) und Heinz Rebellius aus Osnabrück veröffentlicht. Ab dem 1. Mai gibt es die Songs auch auf Streaming-Portalen. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Band hielt die Welt zum Narren Debüt-Album von Cliff Barnes and the Fear of Winning aus Osnabrück wird neu veröffentlicht Von Thomas Wübker | 22.04.2023, 12:00 Uhr

Wenn es darum geht, welche bekannten Bands aus dem Osnabrücker Raum kommen, fällt irgendwann mit großer Sicherheit der Name Cliff Barnes and the Fear of Winning. Dabei fußte der Erfolg der Gruppe eben gerade darauf, dass sie behauptete, sie komme nicht aus Osnabrück. Am 1. Mai wird das Debüt-Album von Cliff Barnes in einer re-masterten Version auch auf Streaming-Portalen veröffentlicht.