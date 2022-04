In Online-Kommentaren zum Beitrag über die Hilgers-Forderung in der NOZ vom Montag heißt es zum Beispiel: „Es gibt bereits einige Möglichkeiten, die Ferien der Kinder zu gestalten, und dazu muss man echt nicht nach Spanien.“ Aber es gibt auch Zustimmung: „300 Euro pro Kind als zusätzliche Urlaubssonderzahlung sind noch viel zu wenig. Für 300 Euro kann man keinen Urlaub machen, ohne sofort wieder als Hartz-IV-Kind erkannt zu werden.“

Welche Möglichkeiten gibt es in der Region? Das Korsika-Zeltlager der DLRG Bersenbrück zum Beispiel hat Tradition. Über die gesamten Sommerferien werden die Belegschaften – Jugendgruppe und Familien – im Zwei-Wochen-Rhythmus ausgewechselt. Im Reisepreis enthalten sind Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung, Freizeitprogramm und Betreuung durch Fachkräfte.

Auch die Kirchen engagieren sich traditionell mit Ferienfreizeiten in den Sommerferien, wie Hermann Haarmann, Sprecher des Bistums Osnabrück, auf Anfrage mitteilte. Die Gemeinden in der Diözese organisierten für die Sommerferien 2013 insgesamt rund 250 Ferienfreizeiten und Zeltlager. In jedem Jahr nehmen rund 20000 Kinder und Jugendliche teil, davon rund 5000 als Betreuer oder Begleiter. Haarmann: „Die Zahlen haben sich in vergangenen Jahren kaum verändert. Das Interesse ist groß.“ Die Bildungshäuser und Verbände im Bistum haben auch Angebote für benachteiligte Familien. Die Landvolkshochschule bietet Freizeiten für Familien mit Kindern an. Die Jugendbildungsstätte Haus „Maria Frieden“ in Rulle hat sich auf Familien mit behinderten Kindern spezialisiert.

Horst-Dieter Niermann, Vorsitzender des Kirchenvorstandes der lutherischen Paulusgemeinde in Osnabrück Schinkel, bestätigte, dass jeder Interessent zum Beispiel zur Familienfreizeit auf Borkum, mitreisen konnte. Die Gemeinde unterstütze Bedürftige aus diakonischen Mitteln und mit Geld des Paulus-Fördervereins. Ähnlich funktioniert es auch bei den katholischen Gemeinden. Bistumssprecher Haarmann: „Kein Kind, das in ein Zeltlager mitfahren möchte, muss aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben.“