Bei der Übergabe dieser 300 Gramm Kokain im Wert von über 20.000 Euro nahm die Polizei in Osnabrück drei Dealer fest. Foto: Polizei Osnabrück up-down up-down Profi-Gangster in U-Haft Dealer in Osnabrück mit Kokain im Wert von 20.000 Euro gefasst Von Michael Schwager | 23.11.2022, 14:23 Uhr

Die am Montag in Osnabrück von einem Mobilen Einsatzkommando festgesetzten drei Kokain-Dealer gelten als Vollprofis. Jetzt sitzen sie in U-Haft.