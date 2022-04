Die Motorhaube des Renault schob sich tief unter der Lkw. Fotos: Nordwestmedia FOTO: Archiv David gegen Goliath Osnabrück: Pkw kracht in Lkw Von PM. | 21.10.2011, 08:30 Uhr

Am Freitagmorgen ist es in Osnabrück Am Tie im Stadtteil Gretesch zu einem schweren Autounfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte ein Pkw-Fahrer mit seinem Renault in einen geparkten Lkw.